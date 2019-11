GALERII | Konrad Mäe preemia sai Urmas Pedanik 

Kui kunstniku tehnitsistlikud 1970. aastate lõpu ja 1980. aastate alguse maalid käsitlesid analoogelektroonika ajastut, s.o raadio ja televisiooni kuldaega ja 2010. aastal valminud teosed tänase digitaalse elektroonika ajastut, siis aastatel 2017–2019 on Urmas Pedanik oma vaikeludes süüvinud tehnoloogia arengusse juba hulga avaramal ajaloolisel skaalal. Ta on maalikunsti vahenditega kogu senise kommunikatsioonitehnoloogia ajaloo taandanud põhimõtteliselt kolme paradigmaatilisse etappi, kolmeks keskseks visuaalseks metafooriks: vaakumlamp, transistor ja digitaalne trükkplaat. Informatsioonitehnoloogia ja telekommunikatsiooni areng on viimase sajandi jooksul olnud märkimisväärselt kiire ja võime vaid aimata, milliseks kujuneb meediatööstuse tulevik ja kui peeneks hajuvad signaalivõrgustikud.