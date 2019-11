Peeter Helme: Margus Linnamäe Postimehe toimetuse töösse ei sekkunud 

"Olen seda kõike öelnud Margus Linnamäele endale ja sellest oli ka toimetuses olnud juttu. Kõige suurem vari tekib sellest, et ta ei tee midagi. Ta on varjus, mees, kes ei armasta tähelepanu ja see tekitab igasuguseid kujutelmi," vahendab ERR-i uudisteportaal Helme räägitut Vikerraadio saates "Rahva teenrid."