Limonaadi Joe: rasketel aegadel villiti õlu siltideta pudelitesse 

„Sellest ajast, kui mina siia tööle tulin, on tehas täiesti muutunud. Kogu sisseseade on roostevabast terasest, käsitsitööd on väga vähe. Igal masinal ei ole vaja näppupidi juures olla,“ ütleb Mart Haldma, kes on Tartu õlletehases, nüüdses A. Le Coqis, töötanud juba 43 aastat ja osalenud tehase täielikus muutumises.

„1990. aastate alguses käisid ettevõtet vaatamas paljud lääne õlletöösturid,“ meenutab Haldma keerulisi aastaid, mil ta oli ametis tootmisdirektorina. „Eks pakkusime neile õlut ka, aga ega nad head nägu teinud. Vabriku torustik oli tavalistest terastorudest, neid oli peaaegu võimatu puhtana hoida. Sealt kõik hädad hakkasid: joogid ei tahtnud säilida. Nii et kui töösturid nägid, milliste masinatega me töötasime, siis patsutasid õlale ja ütlesid, et oleme kõvad mehed.“

Erandkorras Tartusse