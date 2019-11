ÕL VIDEO | Kontrollküsimused uuele ministrile: kas kooseluseadus on hea ja Rail Baltica Eestile vajalik? 

"Enne Eestist ära kolimist, mis oli umbes kuus-seitse aastat tagasi, tundus veel, et olen liberaalse maailmavaatega inimene," rääkis Karu enda vaadete kujunemisest. Ta sõnas, et tema jaoks on aastate jooksul sildistamised tähenduse kaotanud nagu ka selged jooned vasak- ja parempoolse poliitika vahel. "Enam pole selgeid jooni, kõik on ühes mõttes kusagil vahepeal, teisalt jällegi ekstreemsustes," leiab Karu.

"Kui ütlen, et olen pigem konservatiiv, siis see tähendab väga erinevaid asju erinevate inimeste jaoks. Kui ütlen, et olen rahvusliku mõttelaadiga, siis see tähendab ka väga palju erinevaid asju erinevate inimeste jaoks. Samamoodi, kui ütlen, et olen liberaal. Arvan, et olen kusagil seal keskel - väärtustan riiki, Eesti rahvast, tahan, et Eesti riik ja keel säiliks. Keel on minu jaoks väga oluline teema. Millise sildi alla see kuulub, ma isegi täpselt ei tea," sõnas Karu.

Äkki Keskerakond? "Võimalik, jah. Ma ei ole päevapoliitikaga nii hästi kursis, et tean, mida erakonnad kõige kohta arvavad," vastas ministrikandidaat.

Küsimuse peale, kas Rail Baltica on Eestile vajalik, ütles Karu, et keerukatele küsimustele on võimatu anda "jah" või "ei" vastust. "Mida mõtleme Rail Balticu all? Kas mõtleme kiirema ühenduse võimalust Euroopaga või mõtleme konkreetset lahendust konkreetse trassiga? Kiirem ühendus Euroopaga on vajalik ja mõistlik. Kas praegune trass ja tegevusplaan on kõige mõistlikumad, sellest ma päris kindel ei ole," vastas Karu.

Kooseluseaduse kohta ei osanud Karu öelda, kas see oli Eesti jaoks samm edasi või tagasi. Seaduse vastuvõtmise ajal tegeles ta mujal muude asjadega. Küll aga leidis Karu, et ühiskonnas võiks see teemana üleval olla, seda tuleks arutada ja leida mõistlikud lahendused. "Ei tea, kas praegune lahendus on mõistlik, nagu igat seadust annab ilmselt ka seda parandada. Kuna see tekitab ühiskonnas pingeid, tuleb sellega tegeleda sellisel viisil, mis ei lõhestaks ühiskonda vaid tooks pigem kokku," vastas ta.

LGBT ühenduse rahastamises ei näe Karu aga mingit probleemi. "Kui nad pole mingis mõttes erilised, miks peaks neid teistmoodi kohtlema? Kui on moodustatud ühing ning vastavad rahastasime tingimustele, siis loomulikult [tuleks neid rahastada - toim.]."