Top | Järjekordne it-minister 

Prokuratuuril on peal heldushoog, kui on nõus ennetähtaegselt vangist vabastada riigireetur Herman Simmi ning lõpetas valeütluste andmises süüdistatud Mary Krossi kriminaalasja. Muidugi on Simmil õigustatud ootus vabaneda, kui 16 aastaks türmi mõistetud kolleeg Dressen sai armu vaid kolme-aastase kinniistumise järel. Äkki on Simm muutunud juba meelsusvangiks?