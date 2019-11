ÕL VIDEO JA GALERII | SUUR VASTASSEIS: vikerkaarerahvas ja traditsiooniliste pereväärtuste pooldajad panid rinnad kokku!

Talur leiab, et kui inimesed tahavad vikerkaarelipuga mööda Raekoja platsil käia, siis on see nende inimõigus ning ülejäänud 95 protsendil tuleb sellega leppida. Sarap toob välja, et noorte teemaõhtuga seoses ähvardati Lille maja põlema panna, mistõttu tekkis noortel hirm. Seepärast muudeti turvalisuse huvides ürituse aega ja kohta.

EKRE liige Kuusik nendib irooniliselt, et ka Mary Kross valetas politseile, et sattus EKRE-laste rünnaku ohvriks. „Ma olen kindel, et meie erakonna liikmed ei lähe Raekoja platsile ja Lille maja ette kedagi ründama. Aga kui ähvardustest rääkida, siis olen saanud LGBT-inimestelt sõimu ja ähvardusi. Muu hulgas on mind lubatud kukeks teha,“ väidab ta.

Kuusik lisab, et tal endal on mitmeid teisese seksuaalse suunitlusega tuttavaid. „Ma võin käia erineva seksuaalse sättumusega lauljate kontserdil ja ei lähe ma ka tänaval kellelegi neist kallale. Küll aga leian ma, et kui latekspükstes ja flamingokostüümis täieseas mehed Raekoja platsil vikerkaarelippu lehvitavad, siis ei ole see normaalne. Kui lipukesega tullakse nina ette lehvitama, siis ma ei imesta, kui kellelgi selle peale kihvatab. Vähemalt koolides ja lasteaedades ei peaks sellist asja propageerima,“ leiab ta.

Tartu noorsooteenistuse juhataja Talur on seda meelt, et eestlased homoseksuaalsuse tõttu välja ei sure. Ta leiab, et lapsi saab lapsendada ning olemas on ka kunstliku viljastamise võimalus. Ta lisab, et selle võimaluse peaks mõistagi kinni maksma maksumaksja, nagu ka traditsioonilisse peresse kuuluva naise kunstliku viljastamise.

Lille maja noortekeskuse juhatjaa Kaljuste ütleb, et laste teemaõhtul kindlasti midagi ette ei näidata. „Ka mina kuulsin noorena nendest asjadest, aga see ei muutnud kuidagi minu sättumust,“ tõdeb ta.

Väikese ümarlaua liikmed on veendunud, et ka Eesti liigub avatuma ühiskonna poole. Nende arvates võib selgitustöö tagajärjel muutuda koguni vanemate inimeste maailmavaade.„Ühiskond peaks jõudma selleni, et vikerkaarelipp on sama enesestmõistetav nagu iga teinegi lipp ja selle ülestõmbamine ei tekita vastureaktsiooni,“ ütleb Talur.