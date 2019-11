Kakumäe gaasiõnnetuses kolm last kaotanud isa mõisteti süüdi 

Vanemprokurör Andra Sild sõnas, et kuigi kõik kogutud tõendid viitavad sellele, et isa on alust süüdistada ettevaatamatusest kolme lapse surma põhjustamises, oli kokkuleppe sisuks isa karistusest vabastamine.

„See tähendab, et ta on küll süüdi mõistetud, kuid arvestades tema teo tagajärgi ja seda, et ta oma ettevaatamatuse tõttu kaotas oma kolm last on ta juba saanud kõige raskema mõeldava karistuse,“ selgitas vanemprokurör Sild.