Seisukoht | Hingetunde järgi  

Ja siis see akendel küünla süütamine. Mis on hingedepäeval lausa kohustuslikuks kuulutatud või vähemasti on see selle päeva üks olulisemaid märke. Nagu ka surnuaial käimine ja sealgi lähedaste kalmudel küünalde süütamine. Paraku need tavad kinnistusid pigem 1990. aastatel, nagu kinnitavad kultuuriloolased. Juba sadu aastaid surnute mälestuspäevana tuntud hingedepäeva kombed on olnud siiski hoopis teised.