Eesti uudised Postimehe majas toimub kriisikoosolek: 18 ajakirjanikku ähvardab lahkuda Ohtuleht.ee , täna, 15:28

Postimehe maja Foto: Asso Pikk

Õhtulehe andmetel on ühtekokku kaheksateist Postimehe toimetuse ajakirjanikku valmis kirjutanud lahkumisavalduse, et protesteerida toimetuses toimuva üle. Ajakirjanikud soovivad, et väljaande peatoimetaja Peeter Helme lahkuks töölt, kuna viimane ei ole antud ametikohale sobilik.