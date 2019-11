TÜHJAD PIHUD: seadus jätab ülitähtsa avastuse teinud arheoloogid ilma leiutasuta

Hinnalise leiu teinud Marika Mägi tunnistab, et ega ta mingisugust rahalist preemiat tegelikult ei oodanudki. „Praeguse seaduse alusel selgelt ei saagi seda maksta. Kui on uurimistöö, siis mingit leiutasu ei saa,“ ütleb Mägi.

Natuke on teda ehk pannud imestama see, et leiutasust keeldumisest on avalikkuses nii jäigalt kõneldud. „Inimesed on hakanud arvama, et sellepärast oleme sinna läinud,“ lükkab Mägi ümber oletused nende motivatsiooni kohta.