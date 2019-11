Tõeline Itaalia pasta üllatab nii maitse kui ka kelmika välimusega 

Tagliatelle Nere – kaloreid polegi nii palju!

Ma polnud kunagi ühtegi erivärvi tagliatellet proovinud, seega ei osanud ka asjast midagi arvata. Ehk olin esialgu veidi umbusklik, sest arvasin, et küllap on toode värvitud kunstlike värvidega. Suur oli üllatus, kui pakendit uurides lugesin välja, et toode on värvitud kalmaaritindiga!

Märkasin, et võrreldes tavalise pastaga, mida tarbin, on tootes vähem kaloreid. Nii et see on ilmselt figuurisõbralikum kui paljud muud sarnased tooted – nii palju kui pasta saab seda olla.

Maitse oli väga hea ning keedetult taldriku peal nägid tagliatelled sama ägedad välja kui pakendis. Kavatsen kindlasti oma lähedasi selle pastaga üllatada!

