Otto Oliver Olgo | Miks lubab peaminister oma võimupartneritel kiusata vähemusi? 

Tartu Postimees avaldas terava loo EKRE liikmete ja toetajate ähvardustest Tartu noortekeskuse suunal. Sealne noortekeskus korraldab LGBT-teemaõhtu noortele, mistõttu on EKRE erakonna toetajad ning “sõbrad” ähvardanud lühikese aja jooksul: panna noortekeskusele tuli otsa; käituda vajadusel väga agressiivselt; saata noortekeskusele kaela kohtuasi (kasutades küll sotsiaalmeedia põhjal argumente, mis ei läheks kohtus ilmselt läbi).

Tartu Postimehes ilmunud loole on eelnenud teisigi lugusid sellest, kuidas kohalik EKRE kogukond on lubanud võtta “protestile” kaasa oma lapsi ja perekondi. Ühest küljest hea, sest laste silme ees hoiavad täiskasvanud end natuke rohkem tagasi. Teisest küljest – võib eeldada, et mõni vängemaid sõnu kasutav räuskaja annab neile eeskuju, mis jätab mulje, et kiusata ongi okei. Sest see ju toimubki. Kius.

See miiting ei ole protest. Selle sõna alla maskeeritakse nüüdseks juba mitu nädalat kestnud metoodilist, sihikindlat, järjepidevat kiusamist. See on erakonna “kasuta kiiresti, kui häda käes”- tööriist, mis koondab EKRE toetajate raevu ja tähelepanu. Mis aitab omakorda viia fookust eemale ühe valitsuserakonna eksministri ja tegevministri prohmakatest.

Ja tööriist töötab, nii nagu peab. Eesti Ekspressi nädala persoonid olid LGBT ühingueestvedajad. Tanel Kiige sotsmeedialehel pole kunagi olnud nii palju vaenulike kommentaare kui viimased paar nädalat. Lihtne meediamonitooring reedab, et LGBT on artiklites esinenud viimased paar nädalat seitsmekordselt rohkem kui muidu kombeks.

Noortekeskus viis oma teemaõhtu turvalisuskaalutlusel salajasse kohta. Annan küll praegu kaudselt hagu järjekordsele lõkkele, mis on poliitiliselt süüdatud ühiskonna lõhestamiseks, aga ma ei saa kodanikuna ega isana lihtsalt käega lüüa ekraani taga ja ignoreerida kaasmaalaste kiusamist. Ignoreerimine annab kiusajale signaali, et ta tegevus on okei. Nägin seda kooliski piisavalt sageli.

Ütlen riigijuhtidele - teie sõnad ei tähenda midagi, kui need ei peegeldu ühelgi moel teie tegudes.