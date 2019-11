Juhtkiri | Postimehe äriabielu vene karuga 

Äriloogika vastu ei saa muidugi vaielda. Kolmapäeval sai teatavaks, et Postimees Grupp teenis aprillis lõppenud majandusaastal 8,9 miljonit eurot kahjumit.

„Et meil täna on olemas Eestis inimesed, kes on valmis vaba ajakirjanduse nimel kandma ka teatavaid kulusid, on tervitatav ja teistpidi teeb see meid jällegi täiesti sõltumatuks,“ toonitas Postimees Grupi juhatuse esimehe kt Andrus Raudsalu.

Päev hiljem, kui avalikuks sai uuesti sõlmitud – sest korra oldi toimetuse survel sellest loobutud – kokkulepe Venemaa propagandakanalitega, rääkis Raudsalu natuke teist juttu.

„See on puhas majanduslik otsus,“ väitis Raudsalu.

Kuidas siis ikkagi on? Kas Postimees on sõltumatu tänu inimesele, kes on nõus kulusid kandma, või tänu Venemaa kanalitele mõjutusraha teenimisele? Tegelikult pole kumbki hea variant, kuigi teine, mis läheb vastuollu isegi organisatsiooni tuummõttega, on eriti hull.

Tegelikult on selge, et meediaorganisatsioonil on ainult üks viis olla sõltumatu. „Ainult kasumlik toimetus saab olla päriselt sõltumatu - see annab julguse olla iseseisev, kartmatu, enesekindel, ka omaniku ees,“ kirjutas Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.