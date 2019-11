Kas CBD kanepiõli ravib tõesti nii paljusid haiguseid ning on see Eestis ikka legaalne? 

CBD-le kui toimivale ravimile on viidatud mitmesuguste terviseprobleemide korral. Kõige tugevamad teaduslikud tõendid CBD tõhususe kohta on ränga lapseea epilepsia sündroomi, näiteks Draveti sündroomi ja Lennox-Gastauti sündroomi (LGS) ravis. CBD suutis arvukates uuringutes vähendada krambihoogude arvu ja mõnel juhul suutis ta need täielikult peatada. Videod CBD mõjudest lastele on internetis vaatamiseks kergesti kättesaadavad. Nagu ülalpool kirjeldasime, kiitis USA Ravimi- ja Toiduamet (FDA) hiljuti heaks eelmainitud haiguste ravimiseks mõeldud kanepist saadud ravimi Epidiolex, mis sisaldab CBD-d.

Eestis müüdavates kanepi toodetes ei tohi THC sisaldus olla üle 0,2% toote kogukaalust. Juhul kui THC osakaal on suurem, on kanep ebaseaduslik ning kuulub konfiskeerimisele – olgu selleks kanepiõli, kanepikosmeetika, kanepitoit jms.

Täna ei suuda paljud kanepitoodete müüjad olla ka ise veendunud, kui suur on nende toodetes THC hulk. Küll saab aga Cbweed Estonia meeskond kinnitada, et nende poes müügis olevad CBD kanepi tooted tulevad Eestisse pakendatult Itaaliast ja Šveitsist ning kõik tooted on laboratoorselt riiklikul tasandil analüüsitud ja sertifitseeritud Milano ülikoolis (Universita degli Studi di Milano). Igale tootele on tehtud analüüs, mis näitab selgelt, et THC sisaldus on kõigis toodetes väiksem kui 0,2%.