KAART | KEHV SEIS: pikema elektrikatkestuse ajal saab Mandri-Eestis kütust vaid kuuest tanklast, saartel mitte kusagilt 

Õhtulehe kogutud andmetel on Eestis praeguse seisuga kuus tanklat, mis on pikemateks elektrikatkestuseks valmis. Kahe aasta pärast peaks see arv olema vähemalt 24. Täbaras olukorras on aga saareinimesed, kuna kõik iseseisva elektritoitega tanklad asuvad mandril.

Hädakorra seaduse järgi kuulub elutähtsate teenuste hulka ühiskonna varustamine vedelkütusega. Kütusemüüja, kellel on enam kui kümme tankimisjaama, peab omama iseseisva elektritoitega jaama kolmes maakonnas, millest üks peab asuma kas Tallinnas või Harjumaal. Kuigi Eestis on ligi 60 tanklapidajat ja 500 tanklat, täidavad elutähtsa teenuse kriteeriume neist vaid kaheksa: Circle K Eesti, Neste Eesti AS, AS Olerex, Alexela Oil AS, Jetoil AS, AS Krooning, Sevenoil EST OÜ ja AS Tartu Terminal.

Õhtuleht uuris tanklakettidelt, kus asuvad nende iseseisva elektrisüsteemiga tanklad või kuhu need on planeeritud. Vastavalt elutähtsa teenuse määrusele peavavad tanklad täitma kriteeriumit hiljemalt 2021. aasta lõpus. Õhtulehe kogutud andmetel on Eestis praeguse seisuga kuus tanklat, mis on varustatud autonoomse elektritoite, makse ja tarne suutlikkusega. Kõik tanklad asuvad mandril, ehk Saare- ja Hiiumaa inimestel tuleb väikest kütusevaru kas eraldi hoiustada või alati auto paagis hoida