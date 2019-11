10. NOVEMBER: valitsuseta Hispaania lahendab kriisi uute valimistega 

Hispaania on juba mõnda aega suures poliitilises kriisis ja väljapääsu ei suudeta leida. Lisaks sellele, et olukorda komplitseerivad Kataloonia sündmused, ei suudetud pärast aprillivalimisi kokku panna toimivat valitsust. 10. novembril korraldatakse seal sel aastal juba teised ennetähtaegsed parlamendivalimised. Kas nende järel suudetakse moodustada valitsust?

Eelmine kord toimusid Hispaanias parlamendivalimised pool aastat tagasi, tänavu 28. aprillil, kui valiti alamkoja – saadikute kongressi (Congreso de los Diputados) terve koosseis ehk 350 saadikut ning ülemkoja – senati (Senado) 265 liikmest 208. Normaalse ja toimiva valitsuse moodustamiseks on võiduparteil oluline saada võimalikult palju saadikuid just parlamendi alamkotta.

Viimastel aastakümnetel on Hispaanias ilma teinud peamiselt kaks parteid, mis on olnud suutelised moodustama valitsust. Alates 1982. aastast on vaheldumisi olnud võimul sotsiaaldemokraatliku orientatsiooniga Hispaania Sotsialistlik Töölispartei (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) ning konservatiivne ja kristlik-demokraatlik Rahvapartei (Partido Popular, PP).