Maja vajub? Pole probleemi – Uretek tõstab nii maja, silla kui ka kiriku 

URETEKi lugu sai alguse Soomes 1970ndatel, mil kaks Soome meest, kellest üks oli ehitusinsener ja teine keemik, istusid maja ees verandal, jõid õlut ning silmitsesid naabri äravajunud kuuri. Vajunud polnud mitte katus või seinad, vaid vundament. Seega oli põhjus pinnases. Mehed hakkasid arutama, kas oleks mingi tehnoloogia, mis tõstaks hoone endisele kõrgusele ja stabiliseeriks pinnase, ilma et midagi peaks lahti kaevama. Sealt tuligi revolutsiooniline idee – peatada hoone vajumine, süstides pinnasesse paisuvaid geopolümeervaikke.

Foto: sergeizjuganov.com

1980. aastal teostati Soomes esimene taoline projekt ning praeguseks on maailmas URETEKi tehnoloogiat kasutatud juba enam kui 150 000 suur objekti puhul ning loendamatul arvul eramajade puhul.

Ureteki geopolümeervaikudega saab täita pea kõikvõimalikku pinnast ja vähetähtis pole ka asjaolu, et rahvusvaheliselt sertifitseeritud tehnoloogia on nii keskkonnasõbralik, et vaikusid võib reostust kartmata põhjavette lasta.