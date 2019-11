Kadi Viik | Konteksti häving sotsiaalmeedias 

Vaja on inkubatsioonivõimalust

Californiast pärit kunstnik Jenny Odell on kirjutanud hoopis teisest, kuid samasse kategooriasse asetuvast probleemist seoses sotsiaalmeedias lahtirulluvate protestiliikumistega – nimelt on kogu protsess avalik. Iga protestiüritusel osaleja (või “võibolla” osaleja) on näha. Kuidas üldse kavandada kellegi suhtes kriitilist aktsiooni, kui need inimesed on samas ruumis? Avalik protsess aitab muidugi sihtgrupil sind paremini leida. Aga samamoodi aitab see jõustruktuure, vastaseid ja mis peamine – suvalisi tölle, kes vestluse rööbastelt asjakohatu informatsiooni ja küsimustega maha viivad. Kogemus ütleb, et need viimased on tavaliselt kõige aeganõudvamad.

Odell nendib, et hashtag-kampaaniad võivad olla väga tõhusad teadlikkuse parandamiseks ja inimeste kohale toomisteks üritustele, kus mingeid üllatusi pole plaanis. #MeToo oli kahtlemata võimas vahend, mis andis seksuaalse vägivalla mastaabist aimu. Aga edukate, sihitud aktsioonide jaoks on vaja vahelduda avatuse ja suletuse vahel. Lühidalt öeldes vajavad sotsiaalsed aktsioonid inkubatsioonivõimalust. Paljudes riikides koguneti #MeToo kampaania käigus salajastesse gruppidesse, kus jagati oma kogemusi ja kavandati pöördumisi ja muid aktsioone. On muidugi küsitav, kui salajane saab midagi ühismeedias üldse olla ning kõik grupid ei osutunudki nii salajasteks kui nende liikmed oleksid soovinud, kuid kahtlemata aitas avalikkuse eest kõrvale hoidmine aktsioonide korraldajad. Avalikkuse ette tuldi siis, kui töö oli tehtud ja oli ka midagi ette näidata.

Odell on kirjutanud ka teisest nähtusest, mida eesti keeles võib nimetada konteksti hävinguks. Algse termini (inglise keeles context collapse) tõi kasutusele teadlane danah boyd, kes omakorda tugines Joshua Meyrowitzi teosele “No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior”. Kuigi Meyrowitz kirjutas oma teksti 80ndatel ja põhiliselt raadio ja televisiooni kontekstis, on see kõhedusttekitavalt aktuaalne sotsiaalmeediamaailmas.

Kokkuvõtlikult on uba selles, et sotsiaalsete keskkondade ümbert oleks justkui seinad ära kadunud. Kõik sõnumid lähevad välja kontekstivabalt ja mingile ebamäärasele auditooriumile, mille ümber puuduvad piirid. Kui kunagi oli auditoorium piiratud, isegi valitud, siis praegu peab iga ütleja arvestama sellega, et ta kas solvab kedagi või silub oma sõnumi nii lahjaks, et ei paku enam kellelegi eriti huvi. Enamik inimesi ei räägiks ilmselt oma emale, parimale sõbrale ja ülemusele täpselt ühte ja sama versiooni oma suvistest seiklustest. Sotsiaalmeedia aga just seda ühte versiooni soosib.

Konteksti häving teeb mõtestatud vestlused võimatuks ja olen päris palju kuulnud inimesi ütlemas, et nad lihtsalt enam ei osale sotsiaalmeediaaruteludes. Vaikimisest on saanud toimetulekustrateegia keskkonnas, kus puuduvad seinad. Mõttekust pärsivad ka teised tegurid, näiteks ei ole võimalik näha vestluspartnerite kehakeelt ja näoilmeid, viimaseid asendavad emotikonid. Enda mõtete selgitamine ja teiste ärakuulamine nõuab aega, aga sotsiaalmeedias peaks vahetu suhtlus toimuma kiiresti, rabistades.

Oma arvamus välja jagada soovimine nõuab ka usaldust oma vestluspartneri suhtes, aga seda on screenshot’ide ajastul üsna raske tagada ja hoida. Mõttekoht on ka see, kas see usalduse puudus kandub üle otsevestlustesse. Kuvatõmmised puudutavad nii vestlusaknaid, suletud gruppe kui ka avatud vestlusi, sest need on ikkagi vestlused, aga neid tsiteeritakse nagu intervjuusid või publitseeritud arvamusartikli seisukohti. Mõni kuskile salvestatud kuvatõmmis võib aastaid hiljem palju pahandust tekitada.