Bikiinid ja 3080 sentimeetrit traati 

Peale maailmasõja lõppu töötasid Eamesid mõttega valmistada tooli iste ja selg ühe detailina tugevdatud plastikust. Kui tugitooli vormi puhul saatis nende katsetusi edu, siis S-Shell ehk täna Eames Plastic Side Chairi nime all tuntud vorm valmistas loojatele hulgaliselt peavalu.

Katseid luua õhukest ja vastupidavat avatud külgedega tooli vormi saatis ebaedu ning nii otsustasid Eamesid teha kannapöörde – luua sama vormi järgiv tool masstootmiseks toona juba tuntud ja sobilikest materjalidest. Kasutusvõimalused riiulite, korvide ja lõksude valmistamisel inspireerisid Charles ja Ray Eamesi painutatud ja keevitatud traadiga eksperimenteerima. Charles Eames on selle suunamuutuse kohta hiljem öelnud, et mida edasi, seda enam hakkas neile tunduma, et plastist tool on pärit reaktiivmootorite ajastust. Sellal kui mööblitööstus on endiselt vendade Wrightide tasemel.