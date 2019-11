ÄHVARDUS: uue juhi nimetanud ISIS lubas karmi kättemaksu

Uue juhi nimi on Swansea ülikooli teadlase Aymenn al-Tamimi sõnul tundmatu, kuid selle nime taga võib peituda Hajj Abdullah, keda USA välisministeerium pidas Abu Bakr al-Baghdadi üheks võimalikuks järeltulijaks.

Seitse minutit kestnud audiosõnumis rõhutati veel, et USA ei peaks Abu Bakr al-Baghdadi surma tähistama, sest ees seisab karm kättemaks.

USA telekompanii ABC kõneles samal ajal Põhja-Iraagis vanglas istuva endise Islamiriigi liikme Muhammad Hasikuga, kes on pärit Bosniast. Ka tema prognoosis, et ISIS haub pärast juhi surma kättemaksu.

"Olukord on endisest ohtlikum. Ma arvan, et Euroopas võib nüüd midagi juhtuda, sest väga paljud inimesed on Abu Bakr al-Baghdadi surmast nördinud," ütles Muhammad Hasik.