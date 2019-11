Katrin Pauts | Alasti- ja päriskirjanike suur vastasseis 

Nimelt avastas kultuursem rahvas poelettidelt salapäraste sümbolitega dekoreeritud musta värvi karbi, kus peitus Jesper Parve raamatute triloogia. Hind ligi poolsada eurot! Vapustatute oiged Facebooki-seintel ei tahtnud kuidagi raugeda.

Kui korvpalliplatsilt võrsunud ürgmees-kirjanik Jesper Parve raamatud on ükshaavalgi ilmudes kultuuriringkonnas piisavalt oigeid põhjustanud, mõjus edevasse karpi pakendatud triloogia tundlikuma maitsemeelega inimestele nagu raske tellise hoop otse maksa pihta. “Uus Tammsaare on sündinud,” puhises kultuuriteemadel kirjutav ajakirjanik.

Õnneks saan mina aru, et tegemist on sarkasmiga, aga vaadake, asi on selles, et üllatavalt paljud ei saa. Siia ongi koer maetud. Sellepärast kultuuriinimesed nii ärritunud ongi, et tõesti leidub kaasmaalasi, kelle arust on Parve ja Tammsaare teosed täitsa võrdsel tasemel ja ehk kodus riiuliski uhkelt kõrvuti.

Kui sel sügisel ise korraks kopsud õhku täis tõmbasin ja lugesin (tunni ajaga) läbi Jesper Parve “Mees 2”, olin viimase leheküljeni jõudes äärmiselt suures segaduses. Parvet on ju siiski saatnud teatav kommertsmenu, kuigi suurem hiilgus, tõsi, piirdus tema esimese raamatuga. Ega mind ega kedagi teist häirigi, et Parve raamatuid kirjutab - kui see teraapiliselt mõjub ja inimest õnnelikuks teeb, mis see meie asi on, millega keegi oma aega täidab.

Häirib ikka see, et tal on ka lugejaid. Et inimesed päriselt ostavad niisuguseid raamatuid. Et inimesed ostavad niisuguseid raamatuid palju rohkem kui näiteks (kultuuriaja)kirjanikust sõbra Janar Ala lemmikut Robert Musilit. (Janari viimane nali Facebookis meeldis mulle hirmsasti. See rääkis seltskonnast, kus parajasti jutuks Austria kirjanduse suurkuju Musili tähtsaimast teos “Omadusteta mees” ning keegi väidab rõõmsalt, et on ka seda lugenud - pärast aga selgub, et ta mõtles hoopis Jesper Parve “Meest”.)

Tähelepanu saab see, kes kisab

Parve juurest tagasi end Kroonikas poolpaljaks võtnud luuletaja juurde: ei mind ega kedagi teist seganud siingi, et Instagramis erootiliste fotode ja nende vahele pikitud paarirealiste tekstijuppidega tuntuks saanud noor daam endalt rinnahoidja heidab või vahepeal miskit kirjutab. Andku aga minna, ega keegi sunni lugema ega vahtima.