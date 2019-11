Aasta kõige loomasõbralikum tegu on selgunud 

Mõlemas kategoorias läksid hääletusel koheselt juhtima kategooria võitjad. „Kui eelnevatel aastatel on kandidaatide vahel olnud ikka rebimist, siis sellel aastal oli näha, et enamus loomasõpru olid hääletamisel kindlal üksmeelel,” kommenteeris ELS-i kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu.

Kõige loomasõbralikum tegu leidis aset ühel veebruari hommikul, kui noormehed märkasid Sindi paisu juures läbi jää vajunud esialgsel hinnangul koera. Mehed tõttasid loomale kiiresti appi, lükates tema teelt jääd eest ära. Kaldale jõudes oli loom väga kurnatud ja alajahtunud. Noormehed tõid autost rätiku ja kuivatasid looma. Kerge kahtlus oli, et tegemist võib olla ka hundiga, kuid see tundus ebatõenäoline. Loom oli rahulik ja toetas autos oma pea noormehe sülle. Edasi viidi loom juba Liidu juhendamisel Pärnusse kliinikusse, kus lõplikult tuvastati jahimeeste abiga, et tegu on tõesti hundiga. Kliinikus loom toibus, sai kaela võru ja lasti tagasi metsa.