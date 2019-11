AMETNIKUD KIUSAVAD? Trump kolib lärmakast New Yorgist Florida päikese alla 

Trumpi sõnul kohtlevad New Yorgi poliitilised jõud teda halvasti, vaatamata sellele, et ta on linnale miljoneid dollareid maksuraha tasunud. Vabariiklasest president on sattunud tülli New Yorgi osariigi kuberneri Andrew Cuomo ja linnapea Bill de Blasioga, kes on mõlemad demokraadid. Kumbki mees ei varjanud kolimisuudise ilmsiks tulles oma rahulolu.

President sündis New Yorgis, ent on viimasel ajal aina rohkem aega veetnud Palm Beachil asuvas Mar-a-Lago häärberis, mille omanik on ta juba 1985. aastast. Mehe enda sõnul peab ta alati New Yorki südamelähedaseks, ent ei usu, et palju inimesi, keda on seal temast halvemalt koheldud. Trump on presidendiaja jooksul elanud 99 päeva Mar-a-Lagos ning vaid 20 päeva Trump Toweris. Valge Maja pole riigipea elukohamuutust kommenteerinud, ent New York Times kuulis presidendile lähedase isiku käest, et kolimise peamiseks põhjuseks on ikkagi maksud, mis on Florida osariigis tunduvalt tühisemad.