Eesti uudised Prokuratuur ei näe põhjust listeeriabakteriga seotud surmadega tegeleda Eesti Päevaleht , täna, 07:46 Jaga: M

Listeeriabakter. Foto: Wikimedia Commons

Terviseamet teatas, et neile teadaolevate andmete põhjal võib öelda, et need kolm Eesti inimest, kes jätsid listeeriabakteri tõttu oma elu, olid nakatunud genotüübiga ST1247 – see on listeeriatüvi, mida on seni leitud vaid Eesti kalatööstusettevõtte M.V.Wooli tehasest ja toodangust.