Salajõe küla reostatud kaevuvee saladus 

Salajõe küla kaevuvesi muutus kergelt sogaseks juba selle aastatuhande alguses. Toona arvasid kohalikud algul, et tegu on loodusliku ja loomuliku muutusega, mis on tingitud piirkonna eripärast. Kollakat setet oli vees võrdlemisi vähe. Kuid asi läks hullemaks ja õige pea mõeldi, et vee kvaliteedi languse taga on inimkäsi. Kahtlustus langes külast mõne kilomeetri kaugusel asuvale turbakaevandusele.

Viimased neli-viis aastat ei ole enam vahet, kas tegu on sügava puurkaevuga, mis asub otsapidi põhjavees, või madalama salvkaevuga. Vesi tuleb ikka lasta läbi filtri. Muidu on see – olenevalt kaevu asupaigast – kas kergelt kollakas või täiesti pruun.

Urbas muretsebki, et just turbakaevandus on joogivee aegamööda rikkunud. „Sellist setet varem ei olnud,“ on ta veendunud. Urbas on elanud Salajõe külas terve oma elu. „Minu esivanemad on siin elanud Põhjasõjast alates, ilmselt ka varem. Talumaja ehitas 1853. aastal minu vanavanavanaisa,“ teab ta.

Elati 600 aastat – ja vesi oli puhas

Urbas teab, et keskkonnauuringud tema ja külarahva kahtlusi ei toeta. „Kõik need põhjendused, et lepalehed langevad vette, lagunevad ja satuvad pinnavette, tekitavad orgaanilist ainet ning turbatööstus pole asjaga seotud... No kuulge – lepalehed on meil siin kogu aeg olnud. Külas on elatud 600 aastat. Küllap langesid need sügiseti enne ka. Probleemid algasid, kui turbakaevanduses tehti uutele aladele eelkuivendus ja kaevandamist alustati Tui rabas. Kuivendusvesi juhiti otse Salajõkke, mis on kaitsealune karstijõgi,“ väidab ta.

Urbase sõnul on karstipiirkonna eripära, et kevadise suurvee aeg mõjutab mõnel määral vee kvaliteeti. Aga sellist orgaanilist setet pole kunagi varem olnud. Kaevanduse laiendamise järel aga settis täis ja kasvas kinni karstiala kõige suurem tõusuallikas. „Minul kaevus kõige hullem ei ole. Eks ta kollane ja settene ole, aga kui me kastmisvett pumpame paaki ja tarbimine on suurem, siis ei saa setet palju kaevu koguneda. Aga allikas on väga setet täis. Seal säilitan ma jahedas mahlajooke. Pudelitele tekib paks pruun sete peale ja neile jääb külge vastik lõhn,“ seletab ta.