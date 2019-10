REMONDIMEES ARVAB: biolisandiga kütus võib talvel autod tappa 

Sõidukite remonditöödega tegelev ettevõte Kassi Auto OÜ jagas sotsiaalmeedias pilti topsist, mille sisu meenutab settinud apelsinimahla – viljaliha põhja vajunud, vesi peal. Allkirjaks: „Vanasti nimetas riik sellist kütust solkkütuseks, nüüd ametlik biolisandiga kütus.“ Ilma jahenedes tähendab see häda. Nimelt hakkab kütusesse sattunud vesi paagis jäätuma.

Kassi Auto OÜ remonditöökoja juhataja Meelis Kasemaa sõnul on neil praegu remondis ühe perekonna kolm autot. Kõigile neile pandi ühest konkreetsest tanklast biolisandiga diislikütust paaki.

Tankla nime jätab Kasemaa enda teada. „Võivad laimus süüdistada. Vaja ju proovide ja muude paberitega seda jama tõestada,“ sõnab ta, kuid kinnitab, et pärast biokütuse turulejõudmist on töökodades märgatavalt suurenenud remonti vajavate autode hulk. Tema sõnul pole vahet, kas tegu on diisli- või bensiinimootoriga sõidukiga, biolisand lõhub mõlemaid. Eeskätt on löögi all pihustid ja kütusepumbad ning lõpuks võib üles öelda ka mootor.