Isadepäev on kohe käes – mida kinkida isale ja vanaisale? 

Parim kingitus isale on juuste- ja peanahauuring!

Juuste- ja peanahauuringu eesmärgiks on uurida trihhoskoobiga juustega kaetud peanaha seisundit ning selgitada välja kõõma, kiilanemise, juuste väljalangemise, peanaha sügeluse, juukse struktuuri muutuste ja teiste häirete põhjus. Diagnostikaks kasutatakse professionaalset diagnoosimise aparaati mis on ühendatud ekraaniga. Nähes kõike ise ekraanilt, on isal kerge mõista oma peanaha ja juuste seisukorda.