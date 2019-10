TAGATUBADEST VÄLJA! Trumpi tagandamine jätkub avalikult 

Trump on USA demokraatide tule all, sest soovis telefonikõnes oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga, et too alustaks uurimist oma poliitilise rivaali Joe Bideni poja Hunteri tegevuse kohta Ukraina energiafirmas Burisma. Samal ajal ei edastanud USA Ukrainale lubatud militaarabi.