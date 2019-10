Juhtkiri | Avalik huvi ilmutas end igal sammul 

Nii on raske nõustuda mõttekäiguga, et tegu on justkui ohvriteta kuriteoga, olgugi et tõepoolest ei valetatud konkreetse inimese kohta. Röövi kohta valetaja halvendab paljude inimeste turvatunnet ka siis, kui kedagi nimeliselt ei süüdistata (ja sellistes asjades on kohus varem avalikku menetlushuvi tuvastanud).

Prokuratuuril on kahtlemata õigus, et avalik huvi on olemas Mary Krossi isiku suhtes, kes on tuntud reformierakondlase ja pikaajalise riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi abikaasa. Ent meenutame, et suur avalik huvi selle juhtumi vastu oli olemas juba siis, kui Mary Krossi seotus Facebookis kirjeldatud intsidendiga ekrelaste ja välismaalase vahel polnud isegi veel teada. Ja kas keegi vaevuks menetlema väidetavalt altkäemaksuna saadud üheksaeurost juukselõikust, kui süüdistatav poleks Tartu endine abilinnapea? Isik on loomulikult oluline, ent mitte ainult.