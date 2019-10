Mart Soidro | Portfellita ministritest poliitilises näitemängus 

Nii et Mart Laarile pole esialgu midagi ette heita. Vajalikud inimesed valitsuses, mitte „pooletera ministrid“. 1992. aasta detsembris sai portfellita ministriks 26aastane Jüri Luik, kes asus juhtima läbirääkimisi Venemaaga. Algul oli plaanis määrata riigikogu liige „muu töö kõrvalt“ lihtsalt delegatsiooni juhiks, ent justiitsminister Kaido Kama polnud nõus, et Jüri Luik on riigikogu liikmena täitevvõimu teenistuses. See rikkunuks võimude lahususe põhimõtet. Siis avastas Mart Laar, et valitsuse seadus võimaldab tal veel ühe portfellita ministri ametisse võtta ja nii saigi alguse Jüri Luige ministritee, mis kestab vaheaegadega tänase päevani.