VARRO VAIET EI RAHULDATUD: kohus otsustas, et geiseksile mõtlemise lause on satiir

Vooglaid pöördus kohtusse seoses eelmise aasta 24. novembril ETV2 eetrisse lastud saatega „Ongi Koik“, kus koomik Märt Koik ütles, et Vooglaid on „heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal“. Oma hagiavalduses toonitas Vooglaid, et ERR-i poolt tiražeeritud väide on otseselt vale, kusjuures tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega.

Kohtu hinnangul on vaidlusaluse lausega tegu satiiriga, mille olemuslikke tunnusjooni pole ületatud. Ringkonnakohus toetus riigikohtu varasemale leiule, et avaldatud faktiväiteid tuleb võtta sellisena nagu need on ehk kohus peab vaidluse korral tuvastama, mida kostja ehk antud juhul ERR, mõistliku inimese arusaama järgi üldsusele avaldas.

"Kohus peab lähtuma satiiri tunnuste hindamisel seega sellest, kuidas saab avaldatust aru keskmine mõistlik televaataja. Kuidas tundis ennast hageja (antud juhul Varro Vooglaid - H.P.) antud lause puhul ei oma asja lahendamisel määravat tähtsust. Keskmiseks mõistlikuks vaatajaks tuleb kohtu hinnangul lugeda inimese seksuaalse määratluse suhtes neutraalset ja eelarvamustevaba inimest," seisab kohtuotsuses. .