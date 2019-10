VALEDEVÕRK: kas Jakko Väli palkamise kohta vassib Kert Kingo või EKRE juhtkond?

Viimastel nädalatel on EKRE ministrite sõnumid läinud omavahel risti. Endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ütles kõigepealt riigikogu kõnepuldis rahvasaadikutele, et tema pole Jakko Väliga kohtunud. EKRE juhtkond jällegi väitis seepeale, et Kingo uuest nõunikust saadi teada tagantjärele ehk puudus igasugune kontakt Väliga. Jakko Väli aga ütles usutluses Eesti Ekspressile, et on rääkinud EKRE tuumikuga (loe: Helmetega) ning siis Kingoga. Kes vassib?

Mart Helme. Foto: Aldo Luud

Mart Helme teadmisel ei ole Väli kohtunud ka Kert Kingoga, sest suhtlus nende vahel käis internetis. „Seda, et tööleping Väliga on sõlmitud, sellest sain ma teada alles siis, kui see teadmine tuli avalikuks,“ sõnab Helme.

Seega ei olnud erakonna juhtkonnal mingit aimu, kelle Kingo võtab või oli endale nõunikuks võtnud. „See ei ole tavapärane praktika. Üldiselt me oleme ikkagi seda meelt, et tahaksime kokku leppida, vähemalt ministrite vahel, juhatuse tasandil, et me teaksime, kes keda tööle võtab,“ selgitab Helme. „Kui kuulsin, et Kert Kingo on Jakko Väliga sellise asja teinud, siis ütlesin, et siit tuleb ainult pahandusi. Nii see ka läks. Tunnen teda piisavalt kaua, et teda mitte soovitada mõnele meie ministrile nõunikuks.“