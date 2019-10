PEALINNA EELARVE: Tallinna TV miljonid lähevad puudega lastele 

Kuhu investeerib Tallinn 2020. aastal? Linnapea Mihhail Kõlvart nimetas seda intriigi tekitanud küsimuseks, kuid nentis, et Tallinna Televisiooni eetrist kadumisega säästetud kaks miljonit eurot läheb sügava ja raske puudega laste tugiisikute teenusesse.

Milline peaks tulevikus välja nägema Tallinna meediaimpeerium, on alles selgumisel. Läbi aastate on mõtteid ringelnud palju – näiteks eelmine linnapea Taavi Aas mõtles pealinna üllitatavate ajalehtede kojukande tasuliseks muuta, kuid hetkeideeks see vaid jäigi.

Raha puuetega lastele