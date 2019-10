Päästeamet: tänu Lõuna-Eesti tormile hakkavad inimesed tõsisemalt võtma riiklikku kriisiajal toimetuleku õpetust 

„Iga kodu ja pere peab mõtlema, mismoodi vähemasti nädal aega iseseisvalt hakkama saada, sest kui häda käes, ei pruugi abi kiiresti saabuda,“ ütleb päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja Tuuli Räim. Kas sina oled valmis kriisis iseseisvalt hakkama saama või oled üks neist, kes ripub lootuse otsas, et küll riik aitab.

Aasta alguses alustas siseministeerium jõulist kampaaniat, et suruda rahvale peale kriisi korral hakkama saamise õpetust. Nimelt ei mõista paljud, et kriis ei hüüa tulles ning enda isiklik ettevalmistus mängib suurt rolli selles, et keerulisel ajal hakkama saada.

Märtsis alanud kampaania raames avati veebilehekülg Kriis.ee ja tutvustati komplekti, mis peaks kriisi ajal kodaniku kodus olema. Ajakirjandus vohas kriisiõppest ning söögi peale ja alla räägiti kriisiõppe vajalikkusest. Kas nüüd, kui Lõuna-Eestis möllas kõva torm, mis jättis tuhanded majapidamised elektrita ning joogiveeta, saab öelda, et kriisikampaaniast oli kasu?