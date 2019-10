Krimi FOTOD | Põlvamaal rammis kaitseväe veok kaks sõidukit kraavi Johanna-Kadri Kuusk , täna, 16:00 Jaga: M

Neljapäeval kella 14.30 paiku sai häirekeskus teate, et Põlvamaal on juhtunud liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel kadusid ühel kolonnis liikunud Daf veokil ootamatult pidurid, mistõttu sõitis see otsa kahele eesliikunud masinale.