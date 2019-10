Kairit Tiidemaa | Apteegireformist patsiendi vaatest 

Minu hinnagul on apteegiteenus aastatega teinud lausa hüppelise kvaliteedikasvu. Vaatasin hämmastusega ERRi saadet „Suud puhtaks“, kus Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi teatas resoluutselt, et perearstid ei taha apteekides näha mingeid vitamiine, toidulisandeid, kreeme ega peanaharaporteid. Huvitav, et minu perearst on mulle küll soovitanud nii vitamiine, mineraale kui ka probiootikume. Apteekrite Liidu esinaine Ülle Rebane omakorda sekundeeris Le Vallikivile, et kaotada tuleks ka sooduskampaaniad ja kliendikaardid. Kas minu kui patsiendi käest on küsitud, mida mina apteegis näha sooviksin? Või kelle huvides antud reformi läbi viia püütakse?

Teate, just lisavõimalusi, näiteks kasvõi vaktsineerimist ja erinevaid tervisetooteid mina kui patsient apteegis just näha soovingi. Lisaks ravimitele muidugi. Loomulikult käib sama ka soodustuste kohta. Ma tahan, et apteek oleks koht, kus saan kõigile oma tervise ja heaoluga seotud vajadustele ühe korraga asjatundliku vastuse. Miks ma pean kolistama mööda kümmet erinevat poodi ja salongi?

Soovin apteegist terviklikku teenust

Patsiendina näen, et tervishoiutöötajad, nii arstid kui ka apteekrid, on tihti tagasihoidlikud ja viisakad inimesed, kes end peale ei suru, rääkimata sellest, et apteegis toimuks „müük“ selle klassikalises tähenduses. Kinnitan käsi südamel, et ühtki lisamüüki minule apteegis kunagi tehtud ei ole. Aga teate, ma sooviksin apteegist terviklikku teenust. Mida see müük tähendab? See tähendab, et spetsialist (apteeker) soovitab mulle mind abistavaid tooteid, teenuseid, annab liikumis- ja toitumissoovitusi, küsib lisaküsimusi, et mõista, mis on minu tegelik vajadus. Ma ootan, et kui ma lähen ostma ninaspreid, siis minult küsitakse, kas mul on veel teisigi külmetushaigusele viitavaid sümptomeid, kuidas olen end enne ravinud, kas minu teised pereliikmed on ikka terved, kas mul on lapsi, kes samuti on haigestunud ja kas mu lapsel on ikka inhalaator. Kas see on lisamüük ja „pähe määrimine“ või on see apteekri kui tervishoiutöötaja hoolimine oma patsiendist?

Noore emana oleksin ääretult tänulik kui mulle oleks apteegis pakutud inhalaatorit ja soolalahust lisaks köhasiirupile, mille perearst osta soovitas. Aga info, et inhalaator on väikelapse vanemale suurepärane abimees, leidsin hoopis dr. Google abiga. Apteekrid on nii ära hirmutatud, et nad ei julge patsiendist lähtuvaid lisasoovitusi isegi enam anda, sest keegi kuskil tõlgendab seda kui ravimite hulgimüüja soovi tingimata igale uksest sisse astuvale patsiendile „inhalaator“ maha müüa.

Lisaks soovin osta retseptiga perearsti poolt välja kirjutatud antibiootikume kui mul on põskkoopapõletik. Soovin osta magneesiumi toidulisandit, et raseduse ajal jalakrampe leevendada. Soovin osta soojendavat kreemi, et seda turjale määrida, kui olen külma tuule kätte jäänud. Soovin oma lapsele osta apteegist hambapastat. Soovin osta vanaemale vererõhuaparaadi ja glükomeetri. Soovin oma probleemsele nahale sobivat dermatoloogiliselt testitud ja allergeenivaba näokreemi, mis sobib akne korral ja ei ärritanahka. Soovin lapsele inhalaatori jaoks soolalahust. Soovin oma kassile ussirohtu ja isale nikotiiniplaastreid. Lisaks soovin anda geeniproovi, saada toitumisalast nõu, mõõta vererõhku, küsida kilpnäärme hormoonpreparaadi kõrvalmõjude ja tarvitamise kohta.

Soovin apteekriga nõu pidada kas minu vanaema vererõhu ravim sobib kokku ibuprofeeniga, mille perearst liigesevalu leevendamiseks osta palus ja paraku ei süvenenud, et ei sobi. Soovin end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida, soovin saada infot lennutromboosi ja ravisukkade seose kohta, kui mind ootab ees pikk lennureis, ja tegelikult sooviksin veel palju muudki, mis minu hinnagul liigitub kompleksse ja tervikliku tervisealase nõustamise alla.