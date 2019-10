PÕHIMÕTETE KOMPASS: millisesse suunda peab rühkima EKRE uus minister? 

Konservatiivide juhtkonna heakskiidu kõrval peab järgmine EKRE väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister arvestama veel teisigi tegureid, mis kas pärsivad tema rakkeshoidmist valitsuses või annavad sellele hoogu juurde.

Vaieldamatult on EKRE-le kõige tähtsam tema tuumvalijaskond. Suuresti nendele on suunatud EKRE võitlejate kõige krõbedamad väljaütlemised, mis on tihti vastuolus peavoolu arusaamadega. Happelisi sõnavõtte välja saates on rahul nii erakonna juhtkond kui ka valijad: võitlus kehtiva ühiskonnakorralduse vastu käib, ka valitsusse kuuludes!

Kui uus minister tahab oma ametipostil saada hea stardi, peab ta olema kursis, millised on erakonna hoiakud põhimõttelistes küsimustes, näiteks kas Rail Baltic on vajalik. Üks tuumküsimustes on samuti kooseluseadus, mis viis aastat tagasi riigikogus vastu võeti. Sellele küsimusele – mida sellest arvata – on erakonnal olemas vaid üks vastus: hukkamõist.