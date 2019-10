TÜÜPVIGA: kümnetelt Boeing 737NG lennukitelt avastati pragusid 

Boeingu pressiesindaja teatas, et ligi 50 nende 737NG lennukit on kasutusest kõrvaldatud kuni vead parandatakse. Ettevõte on ka varem teatanud, et eelnimetatud mudelil on tüüpviga selles lennuki osas, mis ühendab tiiba kerega. Sinna tekivad Boeing 737NG õhusõidukitel praod, mis pole küll esmalt ohtlikud. BBC teatel käskisid USA võimud septembris seetõttu kõik riigis tegutsevad üle 30 000 korra lennanud 737NG lennukid rangelt üle kontrollida. Boeingu esindaja teatel on ligi 1000 õhusõidukile põhjalik kontroll tehtud – nendest vähem kui 5% vajas parandusi.