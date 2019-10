Alastusega skandaali põhjustanud Mare Tralla suhtes lõpetati väärteomenetlus 

Tralla osas lõpetati väärteomenetlus. „Selgitasime alustatud väärteomenetluse käigus, et kunstniku käitumises juunis Pärnus korraldatud näitusel puuduvad süükoosseisu tunnused. Tuginedes meie kogutud infole, sealhulgas inimeste ütlustele, otsustas politsei menetluse lõpetada. Politsei ei tuvastanud, et sündmuse puhul oleks rikkumine aset leidnud,“ kommenteeris Pärnu jaoskonna nooremuurija Anne Ennok.

Skandaalsel näitusel olid Trallat solvanud Marko Mäetamme maalid, milles kujutati naisi erinevates tegevustes – urineerimas, endale kätt püksi libistamas või seismas, kass tupest rippumas. Tralla kommenteeris hiljem, et need maalid olid selgelt seksistliku. „Oli tunne, et mitte millestki pole aru saadud, räägi ükskõik kui palju,“ ütles naine.