REAMEES RAMIL ŠAMSUTDINOV - massimõrvar või dedovštšina ohver? 

Viis aastat tagasi samas väeosas teeninud mees rääkis Tjumeni veebiväljaandele 72.RU, et sealne teenistus on halvim periood tema elus. Väeosas valitses jõhker dedovštšina ning nooremaid ajateenijaid alandati kuidas jõuti. Näiteks nägupidi tualettpotti surumised olid täiesti tavalised.

Olgu lisatud, et väeosa Nr. 54160 on salajane väeosa ning selle valve all on strateegiline tuumarelvastus.