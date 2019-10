VIDEOD | Mart Helme: Mary Krossi kohtuasja lõpetamise põhjendus on absurdne

Sotsiaalminister Kiik tõi esile selle, et käiku on lastud eelnõu, millega loodetakse vähendada puudega seonduvat paberimajandust ja bürokraatiat. Plaanitakse ära kaotada see, et iga kolme aasta tagant peab uuesti puuet taotlema. „See on inimliku väärikuse mõttes vajalik muudatus,“ sõnas Kiik.

Plaan on muuta seadust nii, et puuet oleks võimalik taodelda pikemaks perioodiks kui kolm aastat. Mis puutub lastesse, siis vanemate ja ametnike vaeva vähendamiseks saaks uue seadusega puuet taodelda kuni lapse 16aastaseks saamiseni. See on vanus, kui inimene muutub Eestis seadusesilmis töövõimeliseks inimeseks.

Mary Krossi kohtuasja lõpetamine

Neljapäeva hommikul selgus, et Mary Krossi kohtuasi lõpetatakse vähese avaliku huvi tõttu. Mart Helme ei ole selle lahendusega nõus.

„See on absurdne põhjendus ja see on ka kahepalgeline, kui meil viimastel nädalatel olnud palju juttu valetamisest, siis ka siin on tegemist valetamisega,“ sõnas ta. Samas ei ole siseministri sõnul EKRE-l plaani asja mainekahju tekitamise eest edasi kaevata. „Elvis Presley oli vist see, et kui talle öeldi, et temast on inetu artikkel kirjutatud, siis tema küsis, kas tema nimi on õigesti kirjutatud. Mõtlevad inimesed saavad aru, et see põhjendus ei ole pädev.“