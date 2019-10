Põhja-Korea tulistas Jaapani merre kaks tundmatut lõhkekeha 

Souli andmetel võisid neljapäeval tulistatud lõhkekehad teekonda alustada Lõuna-Pyongani provintsist. Objektid kukkusid Jaapani merre, ent ei Jaapani ega Lõuna-Korea võimud pole suutnud tuvastada, milliste lõhkekehadega täpsemalt tegu oli. Jaapani kaitseministeerium on spekuleerinud, et objektid „tundusid olevat ballistilised raketid“.

See on tõenäoliselt kokkusattumus, ent juhtum toimus samal ajal, kui Lõuna-Korea president Moon Jae-in ema matustel viibis. Kolmapäeval avaldas ka Põhja-Korea liider Kim Jong-un lõunanaabrite ametivennale kaastunnet.

Kui tegu oli raketikatsetusega, on see sel aastal juba Põhja-Korea 12. selline test. Oktoobri alguses katsetas Kim Jong-un uut tüüpi raketti, mida on võimalik ka allveelaevalt teele saata. Selline tulistamisviis võimaldab rakettidel kauem tuvastamata jääda ning annab võimaluse sihtmärkidele lähemale liikuda.

Usutakse, et Põhja-Korea käsutuses on kaugeleulatuvaid rakette, mis on võimelised ka USA rannikule jõudma. Samuti on põhjakorealased võimelised sellise raketi külge ka tuumalõhkepea kinnitama.