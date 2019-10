Aasta viimane päev särtsuratastega: Bolti rendirattad suiguvad talveunne

Bolt teatas, et seoses üha jaheneva ilma ja libedamate teeoludega lähevad nende tõukerattad reedest talveunne. Särtsurattad tulevad tänavatele tagasi kevadel, kui ilm on taas sõitmiseks sobiv.

„Õppisime esimesel hooajal tõukerataste rendi kohta väga palju – näiteks saime teada, et rentimiseks sobivad tõukerattad võiksid olla võimalikult vastupidavad ja suuremate rehvidega, et auklikel ja kõrgete äärekividega tänavatel liiklemine kasutajale võimalikult mugavaks muuta. Ühtlasi oli esimene hooaeg hea õppetund Tallinna linnale, kes tunnistas, et tarvis on infrastruktuuri arendamisse panustada, sest kehvas olukorras või puuduvate kergliiklusteede pärast kannatavad kõik kergliiklejad,“ lisas Tammus.