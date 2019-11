Super-premium loomatoit hoiab sinu lemmiku terve ja rõõmsana! 

Tänapäeval on kasside ja koerte kõige tavapärasemaks toiduks kuivtoit. Pealtnäha võib igasugune kuivtoit tunduda samasugusena, tegelikkuses on neil aga siiski väga suur vahe. Poodidest võib leida nii nõrgema kvaliteediga valmissööki kui ka kuivtoitu, mille välja töötamisel on nähtud rohkelt aega ja vaeva. See kajastub nii tooraine kvaliteedis kui ka toidu hinnas.

Miks eelistatakse kuivtoitu?

Lemmiklooma toit võib mõjutada lemmiku mitmeid tervisenäitajaid, üks nendest on näiteks suuhügieen, mis suunab lemmiku möödapääsmatult loomaarsti juurde. Üks levinumaid loomaarsti külastamise põhjuseid ongi just looma ebameeldiv hingeõhk, mida võivad põhjustada hambakivi ja igemeprobleemid. Kui kord on juba tekkinud tõsised probleemid hammaste ja igemetega, võivad vereringlusesse pääsevad bakterid hakata mõjutama ka looma üldist tervist (südameprobleemid, seedimine, liigesed jne). Kvaliteetne kuivtoit aitab ühtlasi puhastada ka hambaid, pakkudes samas loomale kõiki vajalikke toitaineid ning vitamiine. Valida saab suurema ja väiksema valgusisaldusega, holistilise lähenemisega, ravimtaimede lisanditega või funktsionaalsete koostiosadega toitude vahel.

Üks uutest koera- ja kassitoitudest Eesti turul on OptimaNova – bränd, mida on toodetud Hispaanias edukalt juba aastakümneid. Näiteks 2011. aastal avati seal Euroopa parima tehnoloogiaga tehas, kus on lemmikloomatoidu tootmiseks kõige kaasaegsemad vahendid. OptimaNova toitude kõrge kvaliteedi tagab asjaolu, et kõik tarnijad on ametlikult tunnustatud ja pikaajalised koostööpartnerid. Kasutatakse ainult kohalike tarnijate kvaliteetseid ja naturaalseid koostisosasid. Toitudes sisalduv kala on pärit Atlandi ookeanist ja Biskaia lahest ning värske liha Hispaania parimatest farmidest. Kogu värske liha ja kala (kassitoidus on lihasisaldus 75% ning koeratoidus 65-75%) pärineb ettevõtetelt, kes tarnivad inimtoiduks mõeldud toorainet.

OptimaNova super-premium toitude valikust leiab sobiva toidu erinevate vajadustega koertele ja kassidele. Sortimendi laias valikus on toidud liigeseprobleemidele, ülekaalulistele ja tundliku seedimisega lemmikule. Saadaval on ka ühe valgu allikaga toidud allergilistele loomadele. Maitseeelistuste testimiseks on olemas ka proovipakid.

Visani toit on saadaval Bosse lemmikloomapoes. Vaata täpsemalt ka SIIT!