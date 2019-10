PATOLOOG: Jeffrey Epstein kägistati vangikongis surnuks

Hiljem selgus, et tol ööl ületööst väsinud valvurid Epsteini kongi regulaarselt ei kontrollinud. Samuti ei töötanud turvakaamera korralikult. Reeglite järgi pidi Epstein jagama kongi teise vangiga, kuid vahetult enne surma jäeti ta kongi üksi. See kõik tekitas kahtlusi, et loos on palju hämarat. Pealegi oli Epstein väidetavalt üritanud enesetappu juba 23. juulil (ta leiti siis kongist muljutud kaelaga) ning pidi pärast seda olema erikontrolli all. Miskipärast lõpetati erikontroll juba 29. juulil.