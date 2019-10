Inimesed maksavad aina rohkem tervishoiu eest ise 

Foto: Tervise arengu instituut

Leibkondade omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes 2018. aastal pisut kasvas, suurenedes aastaga 23,6 protsendilt 24,5 protsendile. Selles osas on Eesti jõudmas kriitilise piirini (25 protsenti), mille ületamisel võivad tekkida raskused arstiabi, hambaravi, ravimite ning teiste eluks vajalike teenuste ja -kaupade eest tasumisel. Inimeste omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes on Eestis viimasel kümnel aastal püsinud suhteliselt samal tasemel ning on olnud oluliselt suurem kui WHO soovituslik tase – 15 protsenti ja kõrgem kui OECD riikide keskmine – 21 protsenti (2017).