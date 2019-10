Mary Krossi saatus: 3000 eurot riigile ja kohtuasi lõpeb

Menetluse lõpetamist taotleti põhjendusega, et „puudub avalik huvi ja süü ei ole suur“. Poole aasta jooksul peab Kross tasuma riigile 3000 eurot. Krossi advokaat Oliver Nääs polnud otsusele vastu ning palus prokuröri taotlus rahuldada. Samas rõhutas ta, et menetluse oportuniteediga lõpetamise näol pole tegu tema kliendi suhtes süüdimõistva otsusega.

Mary Kross koos abikaasa Erik-Niiles Krossiga.

Miks ikkagi leidis kohus niivõrd värvika juhtumi puhul, et juhtumi juures puudub avalik huvi? Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristel Toming selgitab, et kriminaalmenetluse eesmärgiks ei ole kurjategija karistamine – peamine on tagada, et isik käituks tulevikus õiguskuulekalt.