OKTOOBER VIDEOS | Anu Saagim andis „Rannamaja“ Kristole elu võimaluse, kananäljased ründasid KFC lette, „Puuduta mind“ sai 100! 

"Puuduta mind" 100. episoodi avalik salvestus. Foto: Erki Pärnaku

Anu Saagim kutsus "Rannamaja" suure Kristo oma saatesse "Hommikusöök staariga" Jan Uuspõldu intervjueerima. Foto: Robin Roots

Nimelt tunnistas "Rannamajast" tuntud Kristo, et ei soovi enam Soomes ehitamisega tegeleda ning tahaks pigem Eesti poolele üle tulla. Kuid mida pole, on töö. TV3 telesaade pani tööotsija proovile ning Kristo pidi teleekraanil nii laulma, reklaamtekste esitama, kui ka oma tõelistest iidolitest rääkima. Kristo etteaste meeldis Anu Saagimile sedavõrd, et ta otsustas sellele nädalale planeeritud "Hommikusöök staariga" intervjuu hoopis Kristo teha jätta. Juhuse tahtel saigi noor tõsielustaar võimaluse kohtuda Jan Uuspõlluga, keda ta ka terve oma elu imetlenud on.