SOOME SISEMINISTER: narkootikumide tarbimise eest ei peaks karistama 

Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 09:57

Soome siseminister Maria Ohisalo Foto: Reuters/Scanpix

Soome roheliste juht ja siseminister Maria Ohisalo teatas Facebooki vahendusel, et narkootikumide tarvitamise ja väikeses koguses omamise eest ei tuleks inimesi karistada. Ta rõhutas, et see on roheliste partei seisukoht.