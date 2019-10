VIDEO | USA avaldas videomaterjali rünnakust al-Baghdadi kompleksile 

Pärast operatsiooni hävitati kompleks õhust täppisjuhitava laskemoonaga, vahendab The Guardian. USA keskväejuhatuse ülem kindral Kenneth McKenzie sõnas, et pommitamine toimus alles siis, kui kõik ellujäänud olid kompleksist evakueeritud. Hooned hävitati, kuna kardeti, et Türgi piiri lähedal asuv koht võib saada ISISe järgijatele pühapaigaks.

Kindrali sõnul pole tal võimalik midagi täpset rühmituse juhi viimaste hetkede kohta väita, vaid seda, et ta laskus koos kahe lapsega tunnelisse ning lasi end seal õhku. McKenzie ei kinnitanud ka seda, et al-Baghdadi veetis oma viimased hetked „nuttes ja niutsudes“, nagu president Trump seda kirjeldas. Samuti mainis kindral, et laupäevast operatsiooni planeeriti hoolikalt ning see polnud kuidagi seotud Trumpi käsuga viia väed Põhja-Süüria piirilt minema. „Kuigi oleks olnud mugav sealseid baase kasutada, on USA sõjaväel võimalused peaaegu igale poole minna,“ lisas keskväejuhatuse ülem.